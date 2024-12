American Airlines suspende parada de aviões após problema técnico

A American opera milhares de voos por dia para mais de 350 destinos em mais de 60 países.

As ações da companhia aérea recuperaram o terreno perdido e estavam marginalmente em baixa antes do sino do pregão

Em um comunicado, a Administração Federal de Aviação dos EUA encaminhou para a companhia aérea, reiterando que a empresa havia relatado um problema técnico.

A American estava respondendo a comentários no X, conforme vários usuários postaram, bem como no Bluesky e no Facebook.

"Ei, @AmericanAir, apenas nos diga se devemos ir para casa ou não. Por favor, não nos faça esperar no aeroporto por horas", escreveu um usuário.

A paralisação ocorreu meses depois que as companhias aéreas foram atingidas por uma interrupção global de tecnologia ligada à plataforma de nuvem Azure da Microsoft e a um problema de software na empresa de segurança cibernética CrowdStrike.