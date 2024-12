Banco Central do México pode avaliar corte de 25 ou 50 pontos-base em fevereiro, diz vice-presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Banco Central do México pode avaliar um corte na taxa de juros de 25 ou até 50 pontos-base em sua próxima reunião, em fevereiro, disse à Reuters o vice-presidente do órgão Jonathan Heath, mesmo alertando sobre a crescente incerteza em relação ao comércio com os EUA.

Heath disse que a decisão final dependerá das condições no momento da reunião. A autoridade monetária tem cortado as taxas em 25 pontos-base desde o início de um ciclo de flexibilização no começo deste ano, mas disse na semana passada que estava aberta a cortes maiores, já que a inflação continua desacelerando no México.

No entanto, Heath advertiu que a possibilidade de tarifas sobre as importações dos EUA provenientes do México aumenta o cenário de incerteza.