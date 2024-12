Bolsonaristas criticam Moraes após volta de Silveira à prisão: 'Crueldade'

Silveira foi detido em Petrópolis após descumprir o horário de recolhimento imposto pelo ministro do STF. Ele estava preso desde fevereiro de 2023, e a medida que o beneficiava estabelecia que o ex-deputado tinha que cumprir 12 restrições.

Na decisão que manteve a prisão, o ministro disse que Silveira preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à Justiça. Segundo o ministro, o ex-parlamentar teve "oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais", mas "optou por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia no endereço".

Prisão de Silveira ocorreu nesta terça-feira (24). O ex-vereador foi encaminhado para o presídio José Frederico Marques. No local, foi realizada a audiência de custódia.

Revoguei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Trecho de decisão de Alexandre de Moraes, do STF

O que diz a defesa

Defesa alega que Silveira precisou se deslocar a hospital para emergência médica na noite de sábado (21). O advogado Paulo Faria afirma em nota que o ex-deputado "não descumpriu nenhuma medida, apenas foi, e às pressas, na noite de sábado, à emergência no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, com crise renal aguda, e urinando sangue".