Caso de homicídio culposo de Alec Baldwin é arquivado por promotora

(Reuters) - Um processo criminal no Novo México contra o ator Alec Baldwin, decorrente de um disparo fatal no set do filme “Rust”, em 2021, terminou nesta segunda-feira com uma promotora desistindo de recorrer do arquivamento do caso.

A promotora especial Kari Morrissey retirou o recurso, de acordo com uma declaração do escritório da promotoria do distrito judicial de Frist.

Os advogados de Baldwin, Luke Nikas e Alex Spiro, afirmaram em um comunicado que “a decisão de hoje de retirar o recurso é a justificativa final do que Alec Baldwin e seus advogados disseram desde o início - essa foi uma tragédia indescritível, mas Alec Baldwin não cometeu nenhum crime”.