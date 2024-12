Grandes bancos e grupos empresariais processam o Fed nos EUA por testes anuais de estresse

(Reuters) - Grandes bancos e grupos empresariais processaram o Federal Reserve nesta terça-feira, alegando que os “testes de estresse” anuais do banco central dos Estados Unidos para as empresas de Wall Street violam a lei.

A ação movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Columbus, Ohio, alega que a prática do Fed de determinar o desempenho dos grandes bancos em relação a uma hipótetica turbulência econômica e de atribuir requisitos de capital de acordo com isso não segue o procedimento administrativo adequado.

Os autores da ação incluem o Bank Policy Institute, a Câmara de Comércio dos EUA e a American Bank Association.