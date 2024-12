Biden e Trump enviam mensagens de Natal diferentes

WASHINGTON (Reuters) - Os presidentes cessante e entrante dos Estados Unidos divulgaram mensagens de Natal diferentes, com o democrata Joe Biden pedindo aos americanos para refletirem e se unirem e o republicano Donald Trump oferecendo uma saudação de feriado e uma enxurrada de publicações com foco político em redes sociais.

Biden narrou um vídeo tour das decorações de Natal da Casa Branca que foi publicado no YouTube no final da véspera de Natal, no qual ele incentiva os norte-americanos a deixarem de lado “todo o barulho e tudo o que nos divide”.

“Estamos aqui nesta Terra para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros”, diz Biden na narração enquanto uma câmera passa por árvores adornadas e lareiras enfeitadas dentro da Casa Branca. “Muitas vezes nos vemos como inimigos, não como vizinhos, não como concidadãos americanos”, disse ele.