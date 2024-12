Polícia Federal vai investigar caso de jovem baleada na cabeça em abordagem da PRF no Rio

SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira que abriu investigação sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro que culminou com uma jovem sendo atingida por um tiro na cabeça na noite da véspera de Natal.

"Após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal", afirmou a PF em comunicado à imprensa.

Segundo informações da mídia, Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida por um disparo na cabeça em uma operação da PRF na rodovia Washington Luis (BR-040). Ela estava em um carro para participar da festa de Natal com a família. A jovem está internada em estado grave em um hospital em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, segundo a mídia.