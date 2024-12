Polícia síria impõe toque de recolher em Homs após distúrbios

Porta-vozes da nova administração governante da Síria liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), um antigo afiliado da Al Qaeda, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o toque de recolher.

A mídia estatal disse que o toque de recolher estava sendo imposto por uma noite, das 18h, horário local, até as 8h da manhã de quinta-feira.

Os novos líderes do país prometeram repetidamente proteger grupos religiosos minoritários, que temem que os antigos rebeldes agora no controle do poder possam tentar impor uma forma conservadora de governo islâmico.

Pequenas manifestações também ocorreram em outras áreas na costa da Síria ou perto dela, onde vive a maioria da minoria alauíta do país, incluindo a cidade de Tartous.

As manifestações ocorreram na época em que um vídeo sem data circulou nas redes sociais mostrando um incêndio dentro de um santuário alauíta na cidade de Aleppo, com homens armados andando por dentro e posando perto de corpos humanos.

O Ministério do Interior disse em sua conta oficial do Telegram que o vídeo remonta à ofensiva rebelde em Aleppo no final de novembro e que a violência foi realizada por grupos desconhecidos, acrescentando que quem estava circulando o vídeo agora parecia estar tentando incitar conflitos sectários.