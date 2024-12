Presidente da Turquia diz que militantes curdos na Síria serão enterrados se não depuserem armas

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que os militantes curdos na Síria deveriam depor suas armas ou "serem enterrados", em meio às hostilidades entre os combatentes sírios apoiados pela Turquia e os militantes desde a queda de Bashar al-Assad neste mês.

"Os assassinos separatistas ou se despedirão de suas armas ou serão enterrados em terras sírias junto com suas armas", disse Erdogan aos parlamentares de seu partido governista AK no Parlamento turco.

Erdogan também disse que a Turquia abrirá em breve seu consulado em Aleppo e acrescentou que Ancara espera um aumento no tráfego em suas fronteiras no verão do ano que vem, à medida que alguns dos milhões de migrantes sírios que o país hospeda começarem a retornar para casa.