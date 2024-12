Manmohan Singh, relutante ex-premiê da Índia, morre aos 92 anos

Viúva do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi, cuja família dominou a política indiana desde a independência do Reino Unido, em 1947, ela permaneceu como líder do partido no Congresso e tomava decisões importantes com certa frequência.

Conhecido pelo estilo simples e uma reputação de honestidade, Singh não era visto como corrupto, apesar de ter sofrido ataques por não punir membros de seu governo que protagonizaram uma série de escândalos em seu segundo mandato, fato que provocou grandes protestos nas ruas.

Nos últimos anos de seu mandato, o crescimento da Índia foi vacilante. Em 2012, seu governo foi transformado em minoria, após o maior aliado da legenda no Congresso abandonar a coalizão em protesto contra a entrada de supermercados estrangeiros no país.

Dois anos depois, o Partido Bharatiya Janata, liderado por Narendra Modi, conquistou maioria no Congresso. Modi prometeu reverter o marasmo econômico, acabar com a corrupção e trazer crescimento inclusivo para o interior .

"Eu acredito honestamente que a história será mais gentil comigo do que a mídia contemporânea ou, de certa forma, os partidos de oposição no Parlamento", afirmou certa vez Singh.

Ele deixa mulher e três filhas.