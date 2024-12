Médicos de Gaza dizem que ataque israelense matou 5 jornalistas, Israel afirma ter atingido militantes

O Sindicato dos Jornalistas Palestinos afirmou que um ataque matou cinco jornalistas do canal Al-Quds Today que estavam em um veículo de transmissão em frente ao Hospital Al-Awda, no campo de refugiados de Al-Nuseirat, no centro de Gaza.

O vídeo do local mostrou os destroços retorcidos de uma van branca com o que parecia ser os restos da palavra "PRESS" em vermelho nas portas traseiras.

O sindicato informou que mais de 190 jornalistas palestinos foram mortos por fogo israelense desde o início da guerra em outubro de 2023.

O canal baseado em Gaza chamou o ataque de massacre e disse em um comunicado no Telegram que os cinco "foram mortos enquanto cumpriam seu dever humanitário e de mídia".

Os militares israelenses disseram que "realizaram um ataque preciso em um veículo com uma célula terrorista da Jihad Islâmica dentro na área de Nuseirat".

Israel tem negado regularmente ter como alvo jornalistas e diz que toma medidas para evitar atingir civis.