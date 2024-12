Putin diz que Eslováquia pode sediar conversas de paz com Ucrânia

"Não somos contra, se for isso. Por que não? Já que a Eslováquia tem uma posição bem neutra”, acrescentou. A Eslováquia tem sido vista como um dos países da UE do centro-leste europeu céticos quanto ao apoio à Ucrânia, apoiando em vez disso a realização de negociações com a Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem repetidamente criticado a Eslováquia, que faz fronteira com a Ucrânia. Ele discorda do tom amistoso que Fico usa com a Rússia desde que voltou ao poder, após uma eleição ocorrida no ano passado. Putin vem dizendo que a Rússia está aberta a encerrar seu conflito com Kiev, mas que vai atingir seus objetivos na Ucrânia. Ele afirmou nesta quinta-feira que Moscou pode usar mais uma vez o novo míssil balístico hipersônico de média distância, chamado Oreshnik, mas que não tem pressa para isso. “Não excluímos a possibilidade de usá-lo hoje ou amanhã, se for necessário”, afirmou. (Reportagem de Felix Light)

((Tradução Redação São Paulo))