Pelo menos 69 imigrantes morrem em naufrágio no Marrocos em rota letal para Espanha

A rota de imigração atlântica da costa da África Ocidental para as Ilhas Canárias da Espanha, normalmente usada por imigrantes africanos que tentam chegar à Espanha continental, teve um aumento este ano, com 41.425 chegadas em janeiro-novembro já ultrapassando o recorde de 39.910 do ano passado.

Anos de conflito na região do Sahel, que inclui o Mali, desemprego e o impacto da mudança climática nas comunidades agrícolas estão entre os motivos pelos quais as pessoas tentam a travessia.

Uma pessoa morreu entre as 300 pessoas que chegaram em seis barcos na sexta-feira na ilha de El Hierro, nas Canárias, de acordo com a Cruz Vermelha.

A rota do Atlântico, que inclui pontos de partida no Senegal e Gâmbia, Mauritânia e Marrocos, é a mais mortal do mundo, de acordo com o grupo de ajuda a imigrantes Walking Borders.

Em seu relatório anual divulgado esta semana, o grupo disse que 9.757 imigrantes morreram no mar em 2024 tentando chegar ao arquipélago espanhol a partir da costa atlântica da África. Um recorde de 10.457 pessoas -- ou quase 30 pessoas por dia -- morreram tentando chegar à Espanha este ano por todas as rotas, de acordo com o relatório.

A rota que parte da Mauritânia, que tem sido particularmente bem utilizada este ano por imigrantes que saem da região do Sahel, foi a mais mortal, responsável por 6.829 mortes.