Elon Musk promete "guerra" por programa de vistos H-1B em meio a conflito com alguns apoiadores de Trump

Por Nandita Bose

WEST PALM BEACH, FLÓRIDA (Reuters) - Elon Musk, o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX, prometeu ir à "guerra" para defender o programa de vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros do setor de tecnologia na sexta-feira, em meio a uma disputa entre os apoiadores de longa data do presidente eleito Donald Trump e seus apoiadores mais recentes do setor de tecnologia.

Em uma publicação na plataforma de mídia social X, Musk disse: "A razão pela qual estou nos Estados Unidos, juntamente com tantas pessoas importantes que construíram a SpaceX, a Tesla e centenas de outras empresas que tornaram os Estados Unidos fortes, é por causa do H1B".