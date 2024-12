Israel detém médicos após invasão de hospital, dizem autoridades de Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza também disse que ataques israelenses no enclave mataram 18 palestinos neste sábado, pelo menos nove deles em uma casa no campo de Maghazi, na região central do enclave.

O exército israelense disse no sábado que começou a operar durante a noite contra alvos na área de Beit Hanoun, no norte de Gaza. "As tropas estão permitindo que os civis que ainda estão na área se afastem para sua própria segurança", disse.

Nos últimos meses, as forças israelenses expulsaram as pessoas e arrasaram grande parte da área ao redor das cidades de Jabalia, Beit Hanoun e Beit Lahiya, ao norte.

Os palestinos acusaram Israel de realizar uma limpeza étnica ao despovoar essas áreas para criar uma zona tampão. Israel nega que esteja fazendo isso, dizendo que seu objetivo é impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem nessas áreas.

A campanha de Israel contra o Hamas, que anteriormente controlava Gaza, matou mais de 45.400 palestinos, de acordo com autoridades de saúde no enclave. A maior parte da população de 2,3 milhões de pessoas foi deslocada e grande parte de Gaza está em ruínas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas para Gaza como reféns, de acordo com os registros israelenses.