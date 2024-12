Putin pede desculpas a Aliyev, do Azerbaijão, por "trágico incidente" com avião no espaço aéreo russo

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas neste sábado ao presidente do Azerbaijão pelo que chamou de “trágico incidente” que aconteceu no espaço aéreo russo com um avião de passageiros da Azerbaijan Airlines, que caiu depois que as defesas aéreas do país foram usadas contra drones ucranianos.

Um avião fabricado pela brasileira Embraer que realizava o voo J2-8243 caiu na quarta-feira na cidade de Aktau, no Cazaquistão, após se desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando várias cidades. Pelo menos 38 pessoas morreram.

Quatro fontes com conhecimento dos achados preliminares das investigações no Azerbaijão disseram à Reuters na quinta-feira que as defesas aéreas russas derrubaram o avião por engano.