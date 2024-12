Acidente de avião mata 179 pessoas no pior desastre aéreo da Coreia do Sul

Por Ju-min Park e Hongji Kim e Hyunsu Yim

MUAN COUNTY, COREIA DO SUL (Reuters) - O acidente aéreo mais mortal já ocorrido na Coreia do Sul matou 179 pessoas no domingo, quando um avião aterrissou de barriga e derrapou no final da pista, explodindo em uma bola de fogo ao se chocar contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan.

O voo 7C2216 da Jeju Air, vindo da capital tailandesa Bangkok com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, estava tentando pousar pouco depois das 9h no horário local (21h de sábado em Brasília) no aeroporto no sul do país, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul.