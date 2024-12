Croatas votam em eleição presidencial com mandatário liderando as pesquisas

Milanovic, candidato dos Democratas Socialistas da oposição, está concorrendo a um segundo mandato. Seu principal adversário é Dragan Primorac, ex-ministro da Ciência apoiado pelo partido da situação União Democrática Croata (HDZ).

Milanovic liderou as pesquisas de opinião antes e depois da campanha eleitoral. A última pesquisa publicada na sexta-feira pelo Nova TV Daily News mostrou Milanovic com 37,2% de apoio contra 20,4% de Primorac.

As próximas na fila são duas mulheres -- a candidata independente Marija Selak Raspudic e Ivana Kekin, do partido verde de esquerda We Can! (Mozemo) -- que obtiveram cerca de 10% de apoio cada.

Durante seu mandato de cinco anos, que expira em 18 de fevereiro, Milanovic, ex-primeiro-ministro, entrou em conflito com o primeiro-ministro Andrej Plenkovic em relação às políticas públicas e externas, e criticou ferozmente a União Europeia e a OTAN por seu apoio à Ucrânia.

O presidente não pode vetar leis, mas tem voz ativa em questões de política externa, defesa e segurança.

Apesar de sua retórica populista, Milanovic é visto por muitos como o único contrapeso ao governo dominante da HDZ, que viu 30 ministros serem forçados a deixar seus cargos nos últimos anos em meio a alegações de práticas corruptas.