Forças israelenses ordenam nova desocupação de cidade do norte de Gaza sitiada, afirmam moradores

Israel afirma que sua campanha de quase três meses no norte de Gaza tem como alvo militantes do Hamas e visa impedir que eles se reagrupem. As instruções para que os civis abandonem a cidade têm como objetivo mantê-los fora de perigo, de acordo com os militares.

Autoridades palestinas e das Nações Unidas dizem que nenhum lugar é seguro em Gaza e que as evacuações agravam as condições humanitárias da população.

A maior parte da área ao redor das cidades do norte de Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya foi esvaziada e destruída, alimentando especulações de que Israel pretende manter a área como uma zona tampão fechada após o término dos combates em Gaza.

Os militares israelenses anunciaram no sábado um novo avanço na área de Beit Hanoun. Disseram que o lançamento de foguetes contra Israel continuou durante todo o domingo, apesar da intensa operação no local.

O Serviço de Emergência Civil Palestino informou que perdeu comunicação com pessoas ainda presas na cidade e que não conseguiu enviar equipes para a área devido ao ataque.

Autoridades de saúde palestinas disseram que ataques militares israelenses em toda a região mataram pelo menos 23 pessoas no domingo. Um desses ataques matou sete pessoas e feriu outras no Hospital Al-WAFA, na Cidade de Gaza, segundo comunicado do Serviço de Emergência Civil Palestino.