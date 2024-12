Políticos alemães condenam apoio de Elon Musk ao AfD como influência eleitoral "intrusiva"

BERLIM (Reuters) - O bilionário norte-americano Elon Musk recebeu críticas de políticos alemães do governo e da oposição neste domingo por um artigo de opinião que escreveu apoiando o partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que eles consideraram uma influência externa "intrusiva".

O apoio ao AfD de Musk, que deve atuar como conselheiro externo na administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorre enquanto os alemães se preparam para votar em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão liderado pelo chanceler Olaf Scholz.

O comentário, publicado em alemão no jornal Welt am Sonntag, carro-chefe do grupo de mídia Axel Springer, expandiu uma postagem de Musk na plataforma de mídia social X na semana passada, na qual ele escreveu que "apenas o AfD pode salvar a Alemanha" e elogiou a abordagem do partido em relação a desregulamentação e impostos.