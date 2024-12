Reféns em Gaza foram torturados, incluindo menores, afirma relatório israelense

Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - Reféns mantidos em Gaza foram submetidos a torturas, incluindo abuso sexual e psicológico, fome, queimaduras e negligência médica, de acordo com um novo relatório do Ministério da Saúde israelense que será enviado para as Nações Unidas esta semana.

O relatório é baseado em entrevistas com as equipes médicas e de assistência social que trataram mais de 100 reféns israelenses e estrangeiros, a maioria dos quais foi libertada no final de novembro de 2023, durante uma breve trégua entre Israel e Hamas. Oito reféns foram resgatados pelo exército israelense.