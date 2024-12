Coreia do Sul ordena investigação de segurança após acidente aéreo matar 179 pessoas

Por enquanto, a prioridade máxima é identificar as vítimas, apoiar suas famílias e tratar os dois sobreviventes, disse Choi em uma reunião de gerenciamento de desastres em Seul.

"Mesmo antes da divulgação dos resultados finais, pedimos que as autoridades divulguem de forma transparente o processo de investigação do acidente e informem prontamente as famílias enlutadas", disse ele.

"Assim que a recuperação do acidente for realizada, o Ministério dos Transportes deverá realizar uma inspeção de segurança de emergência em todo o sistema operacional da aeronave para evitar a recorrência de acidentes aéreos", disse ele.

Como primeiro passo, o Ministério dos Transportes anunciou planos para realizar uma inspeção especial em todas as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas por companhias aéreas sul-coreanas a partir de segunda-feira, com foco no registro de manutenção dos principais componentes.

O voo 7C2216 da Jeju Air, proveniente da capital tailandesa Bangcoc, estava tentando aterrissar pouco depois das 9h (horário local) de domingo no aeroporto no sul do país.

Os investigadores estão examinando possíveis colisões com pássaros, se algum dos sistemas de controle da aeronave foi desativado e a aparente pressa dos pilotos em tentar pousar logo após declarar uma emergência como possíveis fatores do acidente, informaram os bombeiros e as autoridades de transporte.