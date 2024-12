Jimmy Carter trabalhou incansavelmente pela paz e pela democracia, diz comitê do Nobel

OSLO (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter deve ser elogiado por suas "décadas de esforços incansáveis" para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais e para promover a democracia e os direitos humanos, disse o órgão que concede o Prêmio Nobel da Paz nesta segunda-feira.

Carter, presidente dos Estados Unidos de 1977 a 1981, morreu no último domingo aos 100 anos.

O Comitê Norueguês do Nobel geralmente se abstém de comentar as mortes de vencedores do Prêmio Nobel da Paz. A última vez que o fez foi em 2017, quando o dissidente chinês Liu Xiaobo morreu na prisão.