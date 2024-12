Aterro de aeroporto sul-coreano entra no foco após acidente mortal da Jeju Air

O que levou o piloto a tentar aterrissar após declarar uma emergência ainda está sendo investigado.

Mas comentários no manual de operações do aeroporto, publicado no começo de 2024, dizem que o aterro estava muito próximo do fim da pista e recomendaram que a localização do equipamento fosse revisada durante uma expansão planejada.

Uma autoridade do Ministério do Transporte disse nesta terça-feira que as autoridades precisarão checar os documentos antes de responder às perguntas.

Especialistas criticaram o posicionamento do aterro, que abriga equipamentos de navegação.

“Infelizmente, aquela coisa foi o motivo de todos terem morrido porque eles literalmente atingiram uma estrutura de concreto”, afirmou o capitão Ross Aimer, presidente-executivo da Aero Consulting Experts, à Reuters. “Não deveria estar lá”.

O gravador de dados de voo da “caixa preta” do Boeing 737-800 recuperado do local do acidente estava sem um conector importante e as autoridades estão analisando como extrair seus dados, mas a recuperação de dados do gravador de voz do cockpit já começou, segundo o Ministério dos Transportes.