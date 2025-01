Região separatista da Moldávia corta calefação e água quente com fim do fluxo de gás russo

Por Alexander Tanas e Mark Trevelyan

CHISINAU (Reuters) - A Transnístria, região separatista da Moldávia, cortou o fornecimento de calefação e de água aquecida para as casas nesta quarta-feira depois que a Rússia parou de enviar gás para a Europa central e ocidental via Ucrânia.

A interrupção no fluxo de gás foi sentida imediatamente no território majoritariamente de língua russa, com cerca de 450 mil habitantes, que se separou da Moldávia no início dos anos 1990, durante o colapso da União Soviética. A Rússia mantém cerca de 1.500 soldados na região.