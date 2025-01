Biden homenageará ex-deputada repubicana Liz Cheney e outros com Medalha Presidencial do Cidadão

Cheney, que foi deputada republicana no Congresso, atuou como vice-presidente do comitê seleto da Câmara que investigou o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por partidários de Trump. Em outubro, ela pediu aos norte-americanos que rejeitassem a "crueldade depravada" de Trump e se posicionou a favor da candidata democrata à Casa Branca, a vice-presidente Kamala Harris, antes da eleição presidencial.

Biden estaria considerando um perdão preventivo para protegê-la de represálias do próximo governo. Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, disse no mês passado que apoia um pedido para que o FBI investigue Cheney por seu papel ao liderar a investigação do Congresso.

O parlamentar Bennie G. Thompson, democrata do Mississippi que atuou como presidente do comitê seletivo da Câmara em 6 de janeiro, também receberá a Medalha Presidencial do Cidadão.

Outros homenageados incluem a advogada Mary Bonauto, que lutou para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e argumentou perante a Suprema Corte no caso histórico de igualdade de casamento Obergefell v. Hodges, e o advogado e ativista Evan Wolfson, líder do movimento de igualdade de casamento.

Veteranos, ativistas da saúde e ex-legisladores com laços estreitos e de décadas com Biden também estão na lista.

Entre eles estão os ex-senadores Ted Kaufman, democrata de Delaware, e Chris Dodd, democrata de Connecticut, além do bicampeão da NBA e ex-senador Bill Bradley, democrata de Nova York.