Militares ucranianos dizem que atacaram posto de comando na região russa de Kursk

Kiev (Reuters) - As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram ter realizado nesta quinta-feira um ataque de precisão contra um posto de comando russo em Maryino, na região de Kursk, onde tropas ucranianas mantêm uma parte do território sob seu controle após realizarem uma grande invasão no local.

O setor militar russo disse que unidades de defesa derrubaram quatro mísseis ucranianos na região, e o governador regional afirmou que os ataques danificaram um prédio de apartamentos e outras construções em um vilarejo adjacente.

Forças ucranianas permanecem na região de Kursk cinco meses depois de cruzarem a fronteira, embora a Rússia afirme que a maior parte do território tenha sido reconquistada.