Zelenskiy diz que Trump pode ser decisivo para ajudar a parar Putin

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou nesta quinta-feira que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser decisivo no resultado da guerra que o país trava com a Rússia nos últimos 34 meses, e que ele pode ajudar a parar o líder do Kremlin, Vladimir Putin. Zelenskiy, que tem visto um avanço de forças russas no leste da Ucrânia, afirmou em entrevista a uma emissora de televisão ucraniana que Trump disse a ele que seria o primeiro líder a visitar Washington depois da posse, que ocorrerá neste mês. Zelenskiy também afirmou que a prioridade é estabilizar a frente de batalha no começo deste ano. Segundo ele, Putin teme negociações, que poderiam representar uma derrota para a Rússia. “Trump pode ser decisivo. Para nós, essa é a coisa mais importante”, afirmou o presidente na entrevista. “Suas qualidades existem. Ele pode ser decisivo nesta guerra. Ele é capaz de parar Putin ou, sendo mais justo, ajudar-nos a parar Putin. Ele é capaz de fazer isso.” Zelenskiy tem dito que obter uma paz justa para a Ucrânia significa ter garantias sólidas de segurança por parte de seus aliados, juntar-se à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), algo que é rejeitado pela Rússia. “Naturalmente, quaisquer garantias de segurança sem os Estados Unidos são garantias de segurança fracas para a Ucrânia”, afirmou. Zelenskiy disse que pretende assegurar que qualquer plano dos EUA para um acordo leve em consideração as opiniões ucranianas.

“Não pode ser de outro jeito. Nós somos a Ucrânia e se trata de nossa independência, da nossa terra e do nosso futuro.” Ele também espera que o governo Trump estabeleça contato rápido com a Rússia. Putin tem afirmado que a Rússia está aberta a negociações, mas que elas precisam levar em consideração os ganhos de território obtidos pelos russos e a anexação de quatro regiões da Ucrânia. Com forças russas capturando vilarejo após vilarejo no leste, representando assim o maior avanço da Rússia desde a invasão ocorrida em fevereiro de 2022, Zelenskiy afirmou que estabilizar a frente de batalha é fundamental. “Eles estão pressionando os nossos garotos, que estão exaustos e isso é um fato. Faremos tudo para pelo menos estabilizar a frente em janeiro”, afirmou. Eleito em 2019, Zelenskiy disse que não há condições de serem feitas novas eleições enquanto o estado de emergência da guerra estiver vigorando, mas afirmou que poderá concorrer de novo ao cargo quando as condições assim permitirem. “Não sei como esta guerra terminará. Se puder fazer mais do que pude, então provavelmente verei tal decisão de forma mais positiva. No momento, esse não é um objetivo para mim”, concluiu. (Reportagem de Ron Popeski e Bogdan Kochubey)