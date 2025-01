Agências dos EUA temem que ataque com caminhonete em Nova Orleans inspire outros

Por Erin Banco e Jonathan Landay e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Forças de segurança e agências de inteligência dos Estados Unidos estão preocupadas com novas ocorrências de ataques com veículos atropelando pessoas, depois do que ocorreu na véspera do ano novo em Nova Orleans, em ato realizado por um veterano do Exército, informou um boletim de inteligência publicado nesta sexta-feira.

O boletim das forças de segurança foi publicado um dia depois de o FBI dizer que Shamsud-Din Jabbar, um homem de 42 anos que nasceu no Texas, foi “100% inspirado” pelo Estado Islâmico para jogar uma caminhonete sobre as pessoas que esperavam pelo Ano Novo em Nova Orleans, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo dezenas.