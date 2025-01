Biden vetará venda da U.S. Steel para Nippon Steel, diz fonte

Biden já havia dito anteriormente que deseja que a U.S. Steel permaneça sob propriedade e administração norte-americanas, enquanto o presidente eleito Donald Trump prometeu vetar uma aquisição estrangeira da empresa após assumir o cargo em 20 de janeiro.

Em uma carta de novembro, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu a Biden que aprovasse a fusão para evitar prejudicar os recentes esforços para fortalecer os laços entre os dois países, informou a Reuters com exclusividade.

Um porta-voz de Ishiba não pôde ser contatado para comentar o assunto nesta sexta-feira e o Ministério do Comércio do Japão se recusou a comentar, dizendo que não houve anúncio formal de uma decisão.

O Japão é um importante aliado dos EUA na região do Indo-Pacífico, onde a ascensão econômica e militar da China tem gerado preocupações em Washington, juntamente com as ameaças da Coreia do Norte.

O país também é o principal investidor nos Estados Unidos e o Keidanren, seu maior lobby empresarial, já havia manifestado preocupações de que a revisão do acordo entre U.S. Steel e Nippon estivesse sofrendo pressão política.

A Nippon prometeu lutar nos tribunais contra qualquer decisão de interromper o acordo, mas advogados, incluindo Nick Wall, sócio de fusões e aquisições da Allen & Overy, disseram que seria difícil montar qualquer desafio legal contra o governo dos EUA.