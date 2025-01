Índia pretende fortalecer laços econômicos com EUA e se envolver com governo Trump

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia está ansiosa para fortalecer seu relacionamento econômico com os Estados Unidos por meio do engajamento com o novo governo do presidente eleito dos EUA Donald Trump, disse o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, a repórteres em Nova Délhi nesta sexta-feira.

"Estamos ansiosos por um envolvimento muito profundo e substancial com o novo governo dos EUA", disse o ministro, observando que, sob o comando do primeiro-ministro Narendra Modi, a Índia reforçou as relações bilaterais com sucessivos governos dos EUA, incluindo os liderados por Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden.

O comércio bilateral entre a Índia e os Estados Unidos, o maior parceiro comercial da Índia, ultrapassou 118 bilhões de dólares em 2023/24, com a Índia registrando um superávit comercial de 32 bilhões de dólares.