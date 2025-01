Homens armados da Nigéria matam 5 soldados camaroneses, diz parlamentar

Aka Martin Tyoga, parlamentar do distrito de Akwaya, no sudoeste de Camarões, local onde ocorreu o incidente, afirmou à Reuters que o ataque aconteceu no começo de sexta-feira, quando centenas de pastores Fulani armados cruzaram a fronteira do Estado de Taraba para atacar um posto militar.

Ele disse que a ação foi uma retaliação depois que soldados camaroneses mataram vários pastores no dia anterior.

Agwa Linus, tradicional líder de Bakinjaw, afirmou que os agressores queimaram a sua casa: “Esta não é a primeira vez que eles estão atacando. Isso é muito lamentável”.