Ataques israelenses matam 14 pessoas em Gaza; mediadores tentam acordo de trégua

Por Nidal al-Mughrabi e Dawoud Abu Alkas

CAIRO/GAZA (Reuters) - Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 14 palestinos em três incursões diferentes na Faixa de Gaza neste domingo, aumentando para 102 o número de mortos no fim de semana, informaram médicos palestinos, enquanto mediadores norte-americanos e árabes intensificavam os esforços para chegar a um acordo de cessar-fogo.

Autoridades de saúde disseram que um dos ataques matou cinco pessoas em uma casa no campo de Nuseirat, no centro de Gaza, e outro matou mais quatro em Jabalia, no extremo norte do enclave, onde as forças israelenses estão há três meses.