Milan vence Inter de virada (3-2) e conquista Supercopa da Itália

O Milan, que perdia por 2 a 0, superou sua grande rival Inter de Milão, que vinha de três títulos consecutivos da Supercopa da Itália, e venceu de virada por 3 a 2 na final da edição de 2024, nesta segunda-feira (6), em Riad, na Arábia Saudita.

A Inter, campeã em 2021, 2022 e 2023, parecia sem grandes dificuldades rumo ao tetra graças ao capitão argentino Lautaro Martinez, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2), e a Mehdi Taremi, titular no lugar de Marcus Thuram, no início da segunda etapa (47').

Mas como já havia feito na semifinal contra a Juventus, que vencia por 1 a 0 antes de da virada para 2 a 1, o Milan mostrou uma cara completamente diferente após o intervalo.