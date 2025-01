Comboios de agricultores se dirigem a Paris para retomar protesto

Os agricultores franceses também continuam insatisfeitos com a regulamentação que, segundo eles, irá afetar seus lucros. Os dirigentes sindicais agrícolas devem se reunir com o primeiro-ministro francês, François Bayrou, no dia 13 de Janeiro para expressar as suas preocupações.

“Eles não entendem o nível de miséria e sofrimento pelo qual os agricultores estão passando neste momento”, disse Amélie Rebière, vice-presidente do sindicato agrícola Co-ordination Rurale, à BFM TV.

Aqueles que apoiam o acordo da UE com o Mercosul, como a Alemanha, dizem que ele oferece uma forma de reduzir a dependência do comércio com a China e isola os países da UE do impacto das tarifas comerciais ameaçadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

No entanto, muitos agricultores europeus - muitas vezes liderados por franceses - protestaram diversas vezes contra o acordo argumentando que ele levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, especialmente a carne bovina, que não cumprem as normas de segurança da UE.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta, Elizabeth Pineau, Manuel Ausloos, Noemie Olive, Benoit Tessier)