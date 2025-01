Ucrânia lança novo ataque na região russa de Kursk

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças estavam repelindo as forças ucranianas, mas alguns relatos de blogueiros militares russos sugeriram que o lado russo estava sob forte pressão.

Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, postou no Telegram que havia "boas notícias" de Kursk, acrescentando: "A Rússia está recebendo o que merece".

Andriy Kovalenko, chefe do Centro Oficial de Combate à Desinformação da Ucrânia, escreveu no Telegram que as tropas russas foram atacadas em vários lugares.

A declaração russa disse que a Ucrânia atacou perto de Berdin com dois tanques, um veículo de remoção de minas e 12 veículos de combate blindados com paraquedistas.

"A artilharia e a aviação do grupo norte das forças (russas) derrotaram o grupo de assalto das Forças Armadas ucranianas", acrescentou.

A declaração disse que dois ataques ucranianos foram repelidos. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a situação no local.