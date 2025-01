Enfrentando preços altos, argentinos buscam Nikes e Big Macs mais baratos no exterior

A Reuters viu uma popular garrafa térmica da marca Stanley à venda em Santiago por 55.000 pesos chilenos (56 dólares) contra 140.000 pesos argentinos em Buenos Aires (135 dólares). Uma caixa luxuosa de maquiagem e cremes faciais da Lancome custava cerca de 160 dólares no Chile e 726 dólares na Argentina.

O McDonald's Corp, a Nike Inc, a L'Oreal SA, proprietária da Lancome, e a Stanley não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O peso oficial da Argentina enfraqueceu cerca de 22% no ano passado, enquanto a inflação foi estimada em cerca de 118%. Isso fez com que os restaurantes, as lojas e o combustível ficassem muito mais caros em dólares do que eram há apenas alguns anos.

Essa tendência é uma possível dor de cabeça para o governo, que está tentando preservar as reservas esgotadas no país. O déficit do setor de serviços da Argentina aumentou em outubro, impulsionado pelos gastos dos viajantes com passagens e compras no exterior. O peso forte também aumenta a pressão para a desvalorização.

Mas o governo de Milei argumenta que os preços domésticos acabarão caindo com uma concorrência mais aberta. Milei é um grande defensor dos mercados livres, mesmo que isso tenha um custo de curto prazo. Suas políticas permaneceram amplamente populares entre uma população cansada de anos de disfunção econômica.

O banco central, por sua vez, estava tranquilo com relação à tendência, disse uma autoridade do banco que pediu para não ser identificado. Os gastos dos argentinos no exterior estavam "dentro das estimativas" e grande parte deles foi feita com fundos privados trocados por meio de mercados paralelos de moeda, o que significa que não atingiram as reservas, disse a autoridade.