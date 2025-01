Líder da oposição da Venezuela se reúne com Biden e fala com assessor de Trump

WASHINGTON/CARACAS (Reuters) - O líder da oposição venezuelana Edmundo González, que alega ter vencido as eleições presidenciais de julho e é reconhecido por vários países como presidente eleito, disse nesta segunda-feira que teve uma reunião proveitosa com o presidente dos EUA, Joe Biden, e conversou longamente com o assessor de segurança do presidente eleito Donald Trump.

A visita de González a Washington faz parte de uma turnê regional poucos dias antes da posse do presidente Nicolás Maduro, reconhecido pelo tribunal superior da Venezuela e pela autoridade eleitoral como o vencedor da eleição, para seu terceiro mandato.

"Tivemos uma conversa longa, frutífera e cordial com o presidente Biden e sua equipe", disse González a jornalistas após se encontrar com Biden na Casa Branca.