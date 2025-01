Zelenskiy diz que garantias de segurança para Ucrânia só funcionarão se EUA fornecê-las

Por Olena Harmash e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que as garantias de segurança para Kiev a fim de acabar com a guerra entre o país e a Rússia só serão eficazes se os Estados Unidos fornecê-las, e que ele espera se encontrar com o presidente eleito Donald Trump logo após sua posse.

Em uma entrevista com o podcaster norte-americano Lex Fridman, publicada no domingo, Zelenskiy disse que os ucranianos estão contando com Trump para forçar Moscou a acabar com a guerra e que a Rússia levará o conflito para o resto da Europa se Washington abandonar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).