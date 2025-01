EUA transferem auxílio militar do Egito para o Líbano, indica documento

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, desviará 95 milhões de dólares em auxílio militar alocado ao Egito para o Líbano, que enfrenta ameaças do Hezbollah e de outros atores não estatais em meio a um cessar-fogo com Israel, de acordo com um documento visto pela Reuters nesta segunda-feira.

A notificação do Departamento de Estado ao Congresso sobre a mudança planejada chama as forças armadas libanesas de "um parceiro-chave" na manutenção do acordo Israel-Líbano de 27 de novembro de 2024, para cessar as hostilidades e impedir que o Hezbollah ameace Israel.