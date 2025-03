Médicos suíços prescrevem visitas a museus contra problemas de saúde mental e doenças crônicas

Por Cecile Mantovani e Denis Balibouse

NEUCHATEL, Suíça (Reuters) - Médicos suíços estão ampliando a gama de prescrições para pacientes com problemas de saúde mental e doenças crônicas para incluir passeios em jardins públicos, galerias de arte e museus.

A cidade de Neuchatel, no oeste da Suíça, lançou o projeto piloto com médicos no mês passado para ajudar os moradores em dificuldades e promover a atividade física.