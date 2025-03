Tarifas de Trump sobre metais provocam retaliação rápida do Canadá e da UE

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que nada poderá impedir as tarifas e que Trump também vai impor proteções comerciais ao cobre.

O Canadá, o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para os Estados Unidos, anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos como aço, alumínio, computadores, equipamentos esportivos e outros produtos no valor total de 29,8 bilhões de dólares canadenses.

O foco excessivo de Trump nas tarifas, desde que assumiu o cargo em janeiro, abalou a confiança dos investidores, consumidores e empresas de uma forma que os economistas temem que possa causar uma recessão nos EUA e um atraso ainda maior na economia global.

A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia encarregado de coordenar as questões comerciais, reagiu rapidamente, dizendo que vai impor tarifas contrárias sobre até 26 bilhões de euros em produtos norte-americanos -- geralmente com impacto mais simbólico do que econômico -- a partir do próximo mês.

No entanto, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse aos repórteres que havia encarregado o comissário de Comércio, Maros Sefcovic, de retomar as conversas com as autoridades norte-americanas sobre o assunto.

"Acreditamos firmemente que, em um mundo repleto de incertezas geoeconômicas e políticas, não é de nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tais tarifas", disse ela.