Advogados pedem liberdade de estudante detido na Universidade de Columbia

O caso se tornou um ponto crítico para a promessa do presidente Donald Trump de deportar ativistas que participaram de protestos em campi universitários dos EUA contra a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

Khalil foi um membro proeminente do movimento de protesto na Universidade de Columbia. Sua prisão desencadeou protestos esta semana.

Advogados do Departamento de Justiça argumentaram que o governo dos EUA está buscando a remoção de Khalil, porque o Secretário de Estado, Marco Rubio, tem motivos razoáveis para acreditar que suas atividades ou presença no país podem ter "sérias consequências adversas na política externa".

Os EUA provavelmente revogarão os vistos de mais estudantes nos próximos dias, disse Rubio na sexta-feira.

Sob uma disposição do US Immigration and Nationality Act, uma lei aprovada em 1952, qualquer imigrante pode ser deportado se o secretário de Estado considerar sua presença no país potencialmente adversa à política externa norte-americana.

