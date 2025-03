Incêndio em boate na Macedônia do Norte mata 59 e fere mais de 100

Cerca de 148 pessoas foram hospitalizadas em Skopje, Kocani e cidades vizinhas, disse o Ministro da Saúde Arben Taravari em uma coletiva de imprensa. Dezoito pessoas ficaram gravemente feridas, disse Taravari.

A emissora pública MRT da Macedônia do Norte relatou que 27 pessoas foram hospitalizadas no Hospital Municipal de Skopje com queimaduras graves, e outras 23 estavam sendo tratadas no Centro Clínico. Entre os feridos, havia menores, disse a MRT.

As pessoas procuravam por entes queridos desaparecidos online e em hospitais por todo o país neste domingo.

Simeon Sokolov, 50, encontrou sua filha Anastasija no pronto-socorro do hospital 8 de setembro, na capital Skopje, onde ela estava sendo tratada de queimaduras e inalação de fumaça.

"Só sei que há muitas crianças que sofreram", disse ele à Reuters. "Os médicos estão fazendo seu trabalho e o número é grande."

Alguns pacientes foram levados de avião para os países vizinhos Bulgária, Sérvia e Grécia para tratamento, disseram autoridades dos países.