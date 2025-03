Líder da Coreia do Norte supervisiona teste de sistema de mísseis antiaéreos

A KCNA não especificou onde o teste foi realizado, mas disse que Kim estava acompanhado por membros da Comissão Militar Central do governista Partido dos Trabalhadores da Coreia.

A Coreia do Sul e os EUA concluíram os exercícios militares conjuntos anuais, conhecidos como Escudo da Liberdade, nesta quinta-feira. Eles afirmam que esses exercícios são defensivos, mas Pyongyang há muito tempo exige a suspensão dos exercícios conjuntos, classificando-os como um prelúdio para uma invasão.

Em um comunicado divulgado pela KCNA, um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Norte criticou os mais recentes exercícios conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, chamando-os de "imprudentes" e "um ensaio de guerra".

Todas as opções para conter os EUA e a Coreia do Sul estavam sendo consideradas, incluindo o uso dos "meios militares mais destrutivos e mortais", disse o comunicado, ao mesmo tempo em que pedia às Forças Armadas de ambos os países que interrompessem seus atos.

(Reportagem de Hyunsu Yim)