Papa Francisco ficou tão próximo da morte que médicos consideraram interromper tratamento

"Tente de tudo; não desista", foi a mensagem de Massimiliano Strappetti, o enfermeiro do papa, conforme relatado por Alfieri.

"Durante dias, corríamos o risco de danificar seus rins e medula óssea, mas continuamos, e seu corpo respondeu aos medicamentos e a infecção pulmonar diminuiu", disse Alfieri.

Depois que deixou o hospital, Francisco precisa de mais dois meses de repouso para se recuperar completamente. Não ficou claro o quanto ele será visto em público nas próximas semanas.

Sobre a primeira aparição pública do papa desde que entrou no hospital, quando Francisco apareceu em uma varanda do hospital para cumprimentar os simpatizantes no domingo, Alfieri disse que esse foi o momento do tratamento do papa que mais o impressionou.

"Eu o vi sair do quarto no 10º andar do Gemelli vestido de branco", disse o médico. "Foi a emoção de ver o homem se tornar novamente o papa."