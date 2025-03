Rússia e Ucrânia concordam com trégua no mar e proibição de ataques contra instalações de energia

PAUSA NOS ATAQUES ÀS INSTALAÇÕES DE ENERGIA

A Rússia atacou a rede elétrica da Ucrânia com mísseis e drones durante toda a guerra, argumentando que a infraestrutura de energia civil é um alvo legítimo porque ajuda a capacidade de combate da Ucrânia.

Mais recentemente, a Ucrânia tem lançado ataques de longo alcance contra alvos russos de petróleo e gás, que, segundo ela, fornecem combustível para as tropas russas e renda para financiar seu esforço de guerra.

A Rússia chegou a impor anteriormente durante a guerra um bloqueio naval de facto à Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, o que ameaçou agravar uma crise alimentar global.

Mas as batalhas marítimas têm sido apenas uma parte comparativamente pequena da guerra desde 2023, quando a Rússia retirou suas forças navais do leste do Mar Negro após uma série de ataques ucranianos bem-sucedidos. Kiev conseguiu reabrir seus portos e retomar as exportações em níveis próximos aos do pré-guerra, apesar do colapso de um acordo anterior de transporte marítimo no Mar Negro mediado pela ONU.

Trump está pressionando os dois lados para pôr um fim rápido à guerra, uma meta que ele prometeu alcançar quando concorreu à Presidência dos EUA no ano passado.