Visita dos EUA à Groenlândia é inaceitável, diz premiê dinamarquesa

"Tenho que dizer que é inaceitável a pressão que está sendo exercida sobre a Groenlândia e a Dinamarca nessa situação. E é uma pressão à qual resistiremos", disse ela às emissoras dinamarquesas DR e TV2.

O chefe de governo interino da Groenlândia, Mute Egede, classificou a visita como uma "provocação", uma vez que coincide com as negociações da coalizão governamental e as eleições municipais programadas para a semana seguinte.

Desde a visita particular de Donald Trump Jr. à ilha rica em minerais em janeiro, Trump tem discutido constantemente a anexação da Groenlândia pelos EUA.

Na segunda-feira, Trump disse que seu governo estava trabalhando com "pessoas na Groenlândia" que querem que algo aconteça, mas não entrou em detalhes.

"A visita claramente não é sobre o que a Groenlândia precisa ou quer", disse Frederiksen. "O presidente Trump está falando sério. Ele quer a Groenlândia. Portanto, (essa visita) não pode ser vista independentemente de qualquer outra coisa", afirmou Frederiksen.

Brian Hughes, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que o objetivo da delegação é "aprender sobre a Groenlândia, sua cultura, história e povo".