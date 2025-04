Ex-líderes mundiais pedem que UE mantenha sua linha sobre o clima

Por Virginia Furness

LONDRES (Reuters) - Um grupo de ex-líderes mundiais está pedindo que a Europa continue promovendo sua agenda verde, mesmo que guerras comerciais e gastos com defesa desviem a atenção das questões climáticas, disse à Reuters a ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, nesta terça-feira.

O grupo The Elders, criado pelo ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, deve se reunir com a UE e a Otan no final deste mês, em meio a movimentos para diluir as regras de divulgação climática corporativa em resposta a preocupações com a competitividade.