Mesmo tarifa mínima é ruim e Brasil terá nova reunião com EUA na próxima semana, diz Alckmin

O governo federal pontuou, em nota após o anúncio, que os EUA registraram superávit comercial em sua relação com o Brasil em 2024, de cerca de US$7 bilhões no caso de bens e de US$28,6 bilhões considerando-se bens e serviços.

Alckmin afirmou que, devido a esses dados, o Brasil não apresenta uma ameaça comercial para os EUA e, por isso, considera injusta a taxação, apontando também que a decisão cria imprevisibilidade e enfraquece o comércio mundial.

"O Brasil não é problema. Por isso, nós fomos incluídos na tarifa menor, mas não achamos justo isso e por isso vamos trabalhar para melhorar essa situação", disse.

O vice-presidente lembrou que o Congresso aprovou projeto, que seguiu para sanção presidencial, que estabelece critérios para a reação do Brasil a barreiras e imposições comerciais de nações ou blocos econômicos contra produtos nacionais. Mas ele destacou que o governo enxerga o diálogo como o melhor caminho de negociação no momento e, portanto, não pretende usar o instrumento.

MERCOSUL E ETANOL

Ao ser questionado sobre os possíveis efeitos das tarifas sobre o etanol, que subiram de 2,5% para 12,5% de acordo com o vice-presidente, Alckmin afirmou o Brasil é um dos maiores produtores do biocombustível no mundo e que é preciso olhar sua comercialização internacional juntamente com a de açúcar.